Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получила 50 баллов из 100 в рейтинге корпоративной устойчивости S&P Global и опередила 83% компаний своей отраслевой группы.

Как сообщает SOCAR, в корпоративной оценке устойчивости Corporate Sustainability Assessment (CSA) за 2026 год приняли участие около 12,5 тыс. компаний.

По данным на 9 октября, SOCAR показала результат выше, чем 83% компаний, оцененных в отраслевой группе Oil & Gas Upstream & Integrated, объединяющей предприятия по добыче нефти и газа и интегрированные энергетические компании.

В SOCAR отметили, что результат отражает последовательную реализацию повестки устойчивого развития и прогресс в интеграции экологических, социальных и управленческих принципов ESG в корпоративное управление и операционную деятельность.

В рамках оценки компания предоставила свыше 95% информации, запрошенной S&P Global более чем по 1 тыс. показателей. Этот результат свидетельствует о внимании SOCAR к раскрытию информации в области устойчивого развития и совершенствованию практики прозрачной отчетности.

S&P Global оценивает деятельность компаний в области устойчивого развития на основе отраслевых критериев. Результаты определяются по шкале от 0 до 100 баллов, после чего показатели участников сравниваются с результатами других компаний соответствующей отраслевой группы.