Снижение уровня Каспийского моря становится все более серьезным вызовом для прибрежных государств. Проблема затрагивает не только экологию, но и экономику, транспорт, портовую инфраструктуру и жизнь населения прибрежных территорий. Выступая 9 октября на Каспийском экологическом саммите в Туркменбаши, президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь обратил внимание на тревожные масштабы обмеления и необходимость совместных действий.

«Одной из наиболее серьезных проблем Каспия является его обмеление. Снижение уровня Каспийского моря продолжается уже многие годы. К сожалению, в последнее время этот процесс заметно ускорился, и ситуация продолжает ухудшаться», — заявил глава государства. По его словам, площадь морской поверхности уже сократилась более чем на 20 тысяч квадратных километров.

Президент подчеркнул, что последствия происходящего выходят далеко за рамки природоохранной повестки. Отступление береговой линии меняет экосистемы, осложняет работу портов и объектов прибрежной инфраструктуры, затрагивает экономические интересы всех пяти прикаспийских государств.

«Снижение уровня моря непосредственно затрагивает интересы наших государств, влияет на жизнь людей в прибрежных районах, экономику, транспорт», — отметил Ильхам Алиев. Он также сообщил, что в азербайджанской части Каспия в результате отступления воды образовалось около 30 тысяч гектаров суши.

Однако ключевой вопрос заключается не только в масштабах происходящего, но и в причинах обмеления. По словам президента Азербайджана, объяснять этот процесс исключительно климатическими изменениями было бы неправильно.

«Очевидно, что снижение уровня Каспия связано не только с климатическими изменениями. Одной из главных причин является сокращение речного стока и антропогенные факторы, связанные с хозяйственной деятельностью», — подчеркнул Алиев.

В этом контексте особое значение приобретает Волга — главная река, питающая Каспийское море. На ее долю приходится около 80% речного притока в Каспий, поэтому изменения водности Волги непосредственно отражаются на водном балансе моря.

Вопрос заключается в том, насколько хозяйственная деятельность в бассейне реки влияет на объемы воды, поступающей в Каспий. На протяжении десятилетий на Волге и ее притоках создавалась масштабная гидротехническая инфраструктура. Известно, то строились плотины, гидроузлы и водохранилища, регулирующие естественный режим реки. Кроме того, значительные объемы воды используются для промышленности, сельского хозяйства и водоснабжения.

Водохранилища изменяют сезонное распределение стока, а испарение с их поверхности и хозяйственный водозабор могут влиять на количество воды, достигающей Каспия. Поэтому воздействие гидротехнической инфраструктуры и водопользования в бассейне Волги должно стать предметом отдельного научного анализа.

При этом степень влияния каждого фактора необходимо устанавливать на основе гидрологических данных. Климатические изменения, включая рост испарения и изменение режима осадков, также играют важную роль. Однако их наличие не отменяет необходимости изучать антропогенные причины сокращения речного притока.

Поскольку основная часть бассейна Волги находится на территории России, особое значение имеет взаимодействие с российской стороной по вопросам управления водными ресурсами. При этом стоит отметить, что только при условии открытого обмена информацией можно объективно оценить влияние хозяйственной деятельности на уровень Каспийского моря.

Кроме того, проблема обмеления имеет и непосредственное экономическое измерение. Сокращение акватории создает дополнительные трудности для судоходства, работы портов и развития международных транспортных маршрутов. Для Азербайджана, который играет важную роль в транспортных связях между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой, эти последствия имеют особое значение.

Не менее серьезны экологические риски. Изменение береговой линии и сокращение мелководных участков угрожают местам обитания рыб и птиц, нарушают состояние прибрежных экосистем и создают дополнительные трудности для рыболовства. В перспективе эти процессы могут затронуть занятость населения и социально-экономическое развитие прикаспийских территорий.

Именно поэтому Азербайджан последовательно выступает за совместное решение проблемы. Еще на VI Саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде в июне 2022 года Ильхам Алиев предложил создать специальную рабочую группу для изучения причин снижения уровня моря и выработки необходимых мер. Сегодня, на фоне дальнейшего ухудшения ситуации, эта инициатива приобретает дополнительную актуальность.

Практическим результатом Каспийского экологического саммита стало решение о создании межгосударственной комиссии по проблеме снижения уровня Каспийского моря. Ее первое заседание пройдет в Азербайджане в первой половине 2027 года. Инициатива президента Ильхама Алиева о формировании совместного механизма для изучения причин обмеления Каспия получила таким образом институциональное продолжение.

Прикаспийским государствам необходимо наладить постоянный обмен гидрологическими данными, координировать научные исследования и выработать согласованные меры по рациональному использованию водных ресурсов. Особое внимание следует уделить Волге, поскольку ее сток имеет решающее значение для водного баланса Каспийского моря.

При этом сотрудничество должно включать не только изучение причин, но и разработку конкретных обязательств, прозрачных механизмов контроля и регулярную оценку результатов. Без такого подхода обсуждение проблемы рискует остаться на уровне заявлений.

Выступление Ильхама Алиева на Каспийском экологическом саммите вновь обозначило необходимость рассматривать снижение уровня моря как общую проблему пяти государств. В центре внимания должны находиться как климатические изменения, так и антропогенное воздействие, включая регулирование стока Волги и хозяйственное использование ее водных ресурсов.

Сохранение Каспия требует не только признания масштабов проблемы, но и готовности государств совместно изучать ее причины и принимать практические решения. Без согласованных действий и ответственного управления водными ресурсами остановить дальнейшее ухудшение ситуации будет крайне сложно.