Кредитные договора банков налагают дополнительные расходы и чрезмерные процентные ставки для предпринимателей при досрочном погашении кредита. Адвокат по экономическим спорам Акрам Гасанов раскритиковал условия проекта кредитного договора одного из крупнейших банков.

По словам Гасанова, в проекте договора предусмотрено право банка в одностороннем порядке менять процентную ставку в случае изменения требований денежно-кредитной политики или повышения инфляции. Адвокат считает, что в документе не установлены чёткие пределы такого повышения и формула, которая связывала бы изменение ставки с конкретными экономическими показателями.

«Фактически банк в любой момент может заявить предпринимателю, что процентная ставка теперь составит 30%, 40% или 50%, и потребовать платить по ней», — указывает юрист.

Ещё одно положение, вызвавшее критику Гасанова, касается возможного ослабления маната по отношению к доллару. Согласно приведённому им тексту договора, при снижении курса маната на каждые 10% банк получает право увеличить процентную ставку по манатовому кредиту на 2 процентных пункта. Адвокат задаётся вопросом, почему изменение курса доллара должно автоматически влиять на стоимость кредита, выданного в национальной валюте.

Третья претензия касается досрочного погашения. Как утверждает Гасанов, проект договора предусматривает комиссию в размере 5% от суммы досрочного платежа, если он превышает установленный договором порог.

По мнению юриста, сочетание этих условий создаёт дополнительные риски для предпринимателей. При повышении ставки или изменении валютного курса заёмщик может столкнуться с увеличением расходов, а попытка досрочно закрыть кредит повлечь дополнительные комиссии.

Гасанов призвал предпринимателей внимательно изучать условия кредитных договоров и обратил внимание на необходимость оценки подобных положений со стороны регулирующих органов.