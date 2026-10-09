В Испании арестовали 18-летнего подозреваемого в убийстве 57-летнего пластического хирурга Александра Аслани. Об этом 9 октября сообщила Daily Mail.

По данным издания, детективы, расследующие произошедшее, придерживаются версии о заказном убийстве. По их мнению, преступление может быть связано со смертью пациента из Южной Америки на операционном столе, родственники которого наняли киллера. Однако близкие убитого хирурга отрицают, что он мог «терять пациентов при подобных обстоятельствах».

Издание также сообщает о другой версии произошедшего, по которой пациентка клиники, которую возглавляет Аслани, за несколько часов до стрельбы отправляла угрожающие сообщения, в которых выражала недовольство результатом процедуры и требовала вернуть деньги.