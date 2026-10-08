Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран СНГ в туркменском городе Туркменбаши, где отдельный павильон представил кухню, ремесла и музыкальную культуру Азербайджана. Об этом сообщает сайт главы государства.

Фестиваль проходит в рамках мероприятий, приуроченных к председательству Туркменистана в СНГ в 2026 году. В нем участвуют представители восьми стран.

Азербайджанский павильон организовали Министерство культуры и Государственное агентство по туризму. В его кулинарной части представлены национальные блюда и продукты, характерные для разных регионов страны, а также традиция азербайджанского чаепития, включенная в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Отдельная часть павильона посвящена традиционным ремеслам – ковроткачеству, изготовлению кялагаи, медничеству, резьбе по дереву и керамике. Здесь также воссоздан интерьер карабахского дома XIX века на основе экспозиции Азербайджанского национального музея ковра.

Гостям фестиваля показали и музыкальную культуру Азербайджана. В павильоне юные ханенде исполнили образцы национальной музыки, в том числе мугам.