Шестого октября в Германии задержали бывшего главу разведки BND Аугуста Ханнинга по подозрению в незаконном получении секретных документов и возможной разведывательной деятельности.

Прокуратура не назвала ни страну, ни иностранную спецслужбу. Однако Der Spiegel и другие зарубежные СМИ поспешили связать скандал с Азербайджаном.

К обвинениям подключились эксперт DGAP Штефан Майстер, политик Франк Швабе, бывший руководитель Human Rights Watch Кеннет Рот, журналисты Сильвия Штобер и Фиделиус Шмид, а также другие комментаторы.

Одни распространяли неподтвержденные версии, другие повторяли чужие предположения, третьи фактически представляли подозрения как доказанные факты.

Как возникла эта информационная кампания? Кто именно распространял обвинения против Баку и что теперь скажут их авторы?

Подробнее об участниках этой кампании и их заявлениях – в нашем видеосюжете.