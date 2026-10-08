В городе Туркменбаши состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе беседы стороны с удовлетворением вспомнили визиты президента Азербайджана в Туркменистан, а также поездки президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан, в том числе в Карабах. Была подчеркнута важная роль этих визитов в развитии двусторонних отношений.

Отмечалось, что проведение с прошлого года пяти визитов на высшем уровне между двумя странами является ярким свидетельством интенсивности политического диалога и динамики взаимных связей.

На встрече с удовлетворением было отмечено динамичное развитие отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Туркменистаном в последние годы.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в политической, экономической, транспортной, транзитной, логистической, культурной и гуманитарной сферах, а также вопросы, связанные с Каспийским морем, и взаимодействие в рамках международных организаций.

Было подчеркнуто важное значение 8-й Консультативной встречи глав государств Азербайджанской Республики и Центральной Азии с точки зрения дальнейшего укрепления партнерства между Азербайджаном и государствами региона, расширения регионального сотрудничества и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Президент Ильхам Алиев отметил высокий уровень организации мероприятия.

Глава государства напомнил, что в ноябре прошлого года Азербайджан был принят в качестве полноправного участника формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, и вновь выразил благодарность за единогласную поддержку этой исторической инициативы, выдвинутой председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Главы государств также обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.