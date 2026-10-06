К концу 2027 года транспортная система Баку должна претерпеть ряд изменений. Согласно Генеральному плану столицы до 2040 года, основные работы будут связаны с реконструкцией метро, железной дорогой и автомобильных дорог.

Метро: как было заявлено ранее, до конца 2027 года планируется разделить «зеленую» и «красную» ветки метро на пересадочном узле между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы».

Железная дорога: на Абшеронском полуострове к концу 2027 года планируется реконструировать, восстановить или построить 20 пассажирских станций. В их числе четыре новые станции на участке между станцией Баладжары и Бакинским железнодорожным вокзалом.

Также планируется восстановить железнодорожную инфраструктуру в Локбатане и запустить регулярное пригородное сообщение между Локбатаном и Бакинским вокзалом.

Предусмотрено восстановление железнодорожной линии от станции «Бакиханов» до Зиры с реконструкцией восьми станций в поселках Бюльбюля, Амирджан, Сураханы, Ени Сураханы, Бина, Гала, Дюбенди и Зиря.

Новые дороги: одним из ключевых проектов должно стать строительство дополнительной автомагистрали, которая соединит Баку и Сумгайыт. Ее планируется завершить к концу 2027 года. Предположительно она снизит нагрузку на северный въезд и выезд из столицы. Также предусмотрены новые кольцевые и диагональные маршруты, в том числе:

• Внешняя кольцевая дорога — Беюкшор — проспект Зия Буниятова;

• Локбатан — Ходжасан — Бинагади — Беюкшор — Сабунчи;

• Хырдалан — М1 — Дигях — Забрат — аэропорт;

• новый диагональный маршрут от Мехдиабада через Дарнагюль, проспект Зия Буниятова, Кешлю, проспект Бабека, «Белый город» до проспекта Нобеля.

Кроме того, планируется создать второй стратегический северо-западный въезд в столицу, который должен снизить нагрузку на трассу Баку — Сумгайыт, Хырдалан и круг «20 Января».