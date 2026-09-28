Порой складывается впечатление, что президент Дональд Трамп относится к противникам США — особенно обладающим ядерным оружием — благосклоннее, чем к старейшим союзникам страны. Подобная ненадежность Соединенных Штатов рискует подтолкнуть другие государства к ядерному распространению, заставляя их все больше рассчитывать исключительно на собственные силы. Об этом пишет The Washington Post.

События минувшей недели особенно ярко продемонстрировали эту тенденцию. Трамп устроил в Вашингтоне торжественный прием председателю КНР Си Цзиньпину, одновременно продолжая откладывать реализацию пакета поставок вооружений Тайваню на сумму $14 млрд. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Трамп пригласил президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет во Флориде в декабре. Кроме того, Трамп выразил желание закупать калийные удобрения — критически важный компонент для сельского хозяйства — у Беларуси, близкого союзника России, вместо Канады.

Во вторник Трамп застал представителей Европейского союза врасплох, заявив, что готов поддержать запрет США на экспорт дизельного топлива. Ирония заключается в том, что еще в прошлом году Трамп убеждал европейских чиновников нарастить закупки американского топлива и угрожал тарифами, если они этого не сделают. Теперь же, на фоне обеспокоенности предстоящими промежуточными выборами, Трамп пригрозил прекратить поставки в Европу с приближением зимы. Членам его кабинета, судя по всему, удалось отговорить президента от этого шага, однако сигнал для Брюсселя был очевиден: Европа не может считать поставки американского дизельного топлива гарантированными.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН Трамп подписал соглашение с руководителями Дании и Гренландии, предоставляющее Соединенным Штатам расширенные права в сфере безопасности на арктическом острове. При этом новое соглашение не слишком отличается от положения дел, существовавшего до того, как в январе Трамп пригрозил аннексировать территорию страны — члена НАТО. Эта, по мнению автора, бессмысленная демонстрация силы заставила европейские государства в срочном порядке перебрасывать войска для защиты острова на случай американского вторжения.

Что касается Тайваня, то во время государственного визита Си Трамп, к счастью, по всей видимости, не пошел на уступки, хотя еще в мае, находясь с визитом в Китае, президент назвал остров «очень хорошим козырем на переговорах».

Китай давно стремится добиться того, чтобы США отказались от нейтральной позиции по вопросу Тайваня и открыто выступили против независимости самоуправляемой территории. Трамп пока не зашел настолько далеко, однако задержка с поставками вооружений продолжается.

В Тайбэе растет обеспокоенность относительно того, придут ли США на помощь Тайваню в случае вторжения со стороны значительно более крупного соседа. И Тайвань далеко не единственный, кто задается вопросом о надежности американских обязательств, особенно на фоне быстрого расходования американских запасов вооружений в ходе не приведшей к однозначному результату войны с Ираном.

Стремление побудить союзников стать сильнее и больше рассчитывать на собственные возможности — к чему Вашингтон призывает их уже много лет — само по себе оправданно. Однако усиление сомнений в долгосрочной надежности Соединенных Штатов подрывает доверие к американским гарантиям.

Южная Корея оказалась застигнута врасплох в августе, когда Трамп неожиданно распорядился существенно сократить масштабы запланированных совместных военных учений, заявив, что они посылают «враждебный» сигнал режиму в Пхеньяне.

По всей видимости, Трамп также был недоволен тем, что Южная Корея не поддержала США в войне с Ираном. Президент заявил, что намерен встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца года.

Следствием происходящего становится рост общественной поддержки идеи создания Южной Кореей собственного ядерного арсенала вместо сохранения зависимости от американского «ядерного зонтика» как гарантии национального выживания.

Дискуссия по этому вопросу уже переместилась с периферии политической повестки в ее центр. Опросы, проведенные в этом году, показывают, что почти 70% южнокорейцев поддерживают создание страной собственного ядерного оружия.

Саудовская Аравия также рассматривает ядерный вариант на фоне растущих опасений относительно надежности США как партнера.

Ранее в этом месяце наследный принц Мухаммед бин Салман обратился к Трампу с просьбой нанести авиаудары по хуситам в Йемене после того, как поддерживаемые Ираном повстанцы атаковали критически важный саудовский нефтепровод. Трамп отказался вмешиваться.

В пятницу The Washington Post сообщила, что, согласно оценке американского разведывательного сообщества, Саудовская Аравия не исключает возможности разработки собственной программы ядерного оружия.

Эр-Рияд уже предпринимает шаги по диверсификации своих гарантий безопасности. В качестве примера можно привести заключенное в прошлом месяце соглашение о взаимной обороне с Пакистаном и Турцией, согласно которому агрессия против одного из трех государств рассматривается как агрессия против всех.

Ни один из союзников США публично не заявляет об отказе от партнерства с Вашингтоном. Напротив, они продолжают подчеркивать его прочность. Однако некоторые из них явно начинают искать дополнительные гарантии и альтернативные варианты. И теплые отношения Трампа с Си Цзиньпином едва ли способствуют снижению этой тревоги.

Китай не скрывает стремления вытеснить Соединенные Штаты с позиции доминирующей мировой державы. Пекин, возможно, косвенно способствовал гибели американских военнослужащих, передавая Ирану разведывательную информацию, которая помогала наносить удары по американским базам в Иордании.

Китай также продолжает оказывать экономическую поддержку, помогающую Тегерану сохранять устойчивость. Одновременно Пекин наращивает собственный ядерный арсенал и увеличивает число боеголовок, потенциально предназначенных для поражения целей на территории США.

Главным практическим результатом визита Си, помимо демонстрации позитивной атмосферы в отношениях, по всей видимости, стало продление торгового перемирия еще на два месяца — до 10 января.

Трамп прав в том, что союзники США должны брать на себя большую долю ответственности за собственную безопасность. Новые механизмы глобальной безопасности и региональные альянсы способны расширить возможности Соединенных Штатов на мировой арене.

Однако сети партнерств, создаваемые из опасений по поводу возможного отступления США, рискуют в конечном счете сделать саму Америку более изолированной и оставить ей меньше друзей и торговых партнеров.

Кроме того, подобная тенденция свидетельствует об ослаблении доверия к тому, что исторически являлось одним из важнейших источников американской силы, — к данному Соединенными Штатами слову.