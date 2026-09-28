Министры обороны стран ЕС не взяли на себя новых обязательств по передаче Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи в Брюсселе.

«Что касается перехватчиков, то, к сожалению, сегодня не было новых обязательств по их предоставлению», – сказала Каллас.

По ее словам, последним возможным вариантом остается передача Украине оставшихся запасов отдельных стран ЕС с последующим восполнением этих арсеналов за счет фонда военного финансирования Украины объемом 90 млрд евро.

Каллас сообщила, что Еврокомиссия уже одобрила планы закупок вооружений для Украины на 28,3 млрд евро из этого фонда, включая ракеты Patriot, которые будут произведены в США. При этом она признала, что их производство потребует времени, тогда как ракеты необходимы уже сейчас.

Глава европейской дипломатии также заявила, что 1 млрд евро из предусмотренных для Украины 6,6 млрд евро Европейского фонда мира направят на совместные закупки.

Кроме того, министры продлили до ноября 2028 года мандат военно-тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM UA). Каллас сообщила, что Евросоюз намерен ускоренно восстановить два тренировочных центра на территории Украины, а также создать в Киеве координационный центр по изучению опыта боевых действий и его использованию при подготовке военнослужащих.

Финансирование этих проектов обеспечат Германия, Нидерланды, Дания, Ирландия и Люксембург.