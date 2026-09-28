В Азербайджане 29 сентября ожидаются ливни, грозы и град, а в высокогорных районах — снег. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на некоторых территориях Абшеронского полуострова 29 сентября временами ожидаются осадки. Местами возможны кратковременные ливни и грозы.

В регионах осадки прогнозируются с 29 по 30 сентября до вечера. В отдельных районах они могут быть интенсивными и сильными. В связи с этим ожидается повышение уровня воды в реках, а на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

Также из-за ожидаемого 29 сентября сильного ветра в ряде регионов объявлено желтое предупреждение.

Оно распространяется на Геранбой, Нафталан, Дашкесан, Губу, Гусар, Хызы, Хачмаз, Шабран, Сиязан, Гаджигабул, Нефтчалу и Сальян. Скорость восточного ветра составит 13,9–20,7 м/с.