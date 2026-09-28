Япония, которая после Второй мировой войны конституционно придерживается принципов пацифизма, сегодня активно инвестирует в оборону и вносит вклад в региональную безопасность способами, которые еще недавно казались немыслимыми. Токио почти удвоил оборонный бюджет, закупил ракеты большой дальности, способные поражать военные объекты в Китае и Северной Корее, заключил соглашения, позволяющие размещать японские вооруженные силы за рубежом, начал выполнять боевые задачи в рамках многосторонних военных учений и даже отменил запрет на экспорт вооружений. Об этом пишет Foreign Affairs.

Нынешняя стратегия Японии отвечает интересам Соединенных Штатов. Токио не дистанцируется от союза с Вашингтоном и не стремится к стратегической автономии. Напротив, он способствует укреплению и долгосрочному сохранению американского влияния в Индо-Тихоокеанском регионе.

Соединенным Штатам следует содействовать ускорению этих реформ, поскольку более сильная Япония, тесно связанная с другими американскими союзниками и партнерами в регионе, имеет ключевое значение для сдерживания обладающего значительными возможностями и проводящего все более напористую политику Китая.

Япония фактически предоставляет США возможность защищать свои жизненно важные интересы в Индо-Тихоокеанском регионе с гораздо меньшими затратами и рисками, чем Вашингтону пришлось бы нести самостоятельно.

Однако Соединенные Штаты рискуют упустить эту возможность, не уделяя отношениям с Японией должного внимания.

В ноябре 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити сделала заявления о защите Тайваня, после чего Пекин развернул масштабную кампанию давления на Токио, в том числе ограничил поставки тяжелых редкоземельных элементов и приостановил импорт японских морепродуктов.

Несмотря на то что заявления Такаити соответствовали внешнеполитическим предпочтениям США, Вашингтон предпочел не выступать в ее поддержку с жесткой публичной позицией.

Затем, в мае 2026 года, Вашингтон уведомил Токио, что из-за войны с Ираном откладывает поставку ракет Tomahawk, приобретенных Японией более двух лет назад. А в августе США временно перебросили из Восточной Азии на Ближний Восток единственный американский авианосец, постоянно дислоцированный за пределами Соединенных Штатов.

Пока Япония предпочитает не заострять внимание на этих событиях и продолжает инвестировать в партнерство с США. Более привлекательной альтернативы Вашингтону у нее нет.

Однако американо-японский союз не гарантирован навечно, а нынешний подход США в скором времени может заставить Японию снизить свои ожидания и амбиции в отношении этого партнерства.

Отношения США и Японии приближаются к переломному моменту. Самоуспокоенность Вашингтона относительно прочности альянса и пренебрежительное отношение к интересам Токио могут привести к ослаблению американского влияния и возможностей во всем Индо-Тихоокеанском регионе.

Соединенным Штатам необходимо наглядно продемонстрировать заинтересованность в более амбициозном американо-японском союзе и расширить экономическое и военное сотрудничество с Японией, пока не стало слишком поздно.

На протяжении десятилетий американо-японский альянс основывался на четком разделении обязанностей: США гарантировали безопасность Японии, а Токио направлял национальные ресурсы прежде всего на экономическое восстановление.

Несмотря на асимметричный характер, такая договоренность устраивала обе стороны. США получили надежное региональное присутствие, позволявшее сдерживать советское влияние в Азии в годы холодной войны и одновременно препятствовать возрождению японского милитаризма. Япония же получила гарантии безопасности, необходимые для восстановления разрушенной экономики.

Однако череда внешних потрясений последних двух десятилетий заставила японских лидеров пересмотреть эту послевоенную модель.

В 2010 году, когда обострился спор вокруг островов Сенкаку, известных в Китае как Дяоюйдао, Пекин ввел неофициальное эмбарго на экспорт редкоземельных элементов в Японию. Это продемонстрировало готовность Китая использовать цепочки поставок как инструмент давления и одновременно выявило уязвимость Японии перед подобным принуждением.

После того как президент США Барак Обама объявил применение Сирией химического оружия «красной линией», но не обеспечил соблюдение этого условия, а Вашингтон практически ничего не предпринял для прекращения милитаризации Китаем островов и рифов в Южно-Китайском море, в Японии начали сомневаться в надежности американских обязательств.

Вторжение России в Украину в 2022 году дополнительно продемонстрировало, что великие державы готовы применять силу для изменения территориальных границ.

В том же году, после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, масштабные китайские военные учения с боевыми стрельбами дали Японии понять, что конфликт в Тайваньском проливе больше нельзя считать исключительно теоретической угрозой.

Токио постепенно пришел к выводу, что ему необходимо инвестировать в собственный силовой потенциал и брать на себя больше ответственности за защиту национальных интересов.

С 2016 года Япония реализует стратегию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», направленную на объединение государств Индийского и Тихого океанов вокруг общей приверженности верховенству права, свободе судоходства и свободной торговле.

В рамках этой стратегии Япония совместно с США содействовала возрождению Четырехстороннего диалога по безопасности — Quad, объединяющего Австралию, Индию, Японию и Соединенные Штаты. Участники формата работают, в частности, над совершенствованием механизмов выявления незаконной деятельности на море и защитой подводных кабелей.

С 2022 года Япония подписала соглашения о взаимном доступе с Австралией, Филиппинами и Великобританией, позволяющие военнослужащим проводить учения и действовать на территории друг друга.

Эти договоренности создали основу для дальнейшего углубления военного сотрудничества. Ранее в этом году Япония направила 1 400 военнослужащих для участия — впервые в боевой роли — в ежегодных совместных американо-филиппинских учениях. В их рамках японские силы впервые в послевоенной истории произвели пуск противокорабельной ракеты с территории Филиппин.

Даже возможность пересмотра статьи 9 Конституции Японии, предусматривающей отказ от войны и запрещающей создание традиционной постоянной армии, больше не является в Токио запретной темой.

Япония также все активнее трансформирует свой промышленный потенциал в инструмент партнерства в сфере безопасности.

Совместно с Италией и Великобританией она разрабатывает истребитель шестого поколения. В 2023 году Япония запустила официальную программу содействия в сфере безопасности, предусматривающую предоставление партнерам военной техники и инфраструктуры. В частности, Филиппинам были переданы береговые радиолокационные системы и патрульные катера для отслеживания китайской активности в Южно-Китайском море.

В 2026 году Токио отменил действовавший десятилетиями запрет на экспорт летальных вооружений и договорился построить три фрегата для Австралии, а затем совместно произвести еще восемь.

Особенно важно, что Япония продемонстрировала готовность играть более активную роль в возглавляемых США усилиях по сдерживанию возможного конфликта вокруг Тайваня.

В ноябре Такаити заявила, что китайская блокада Тайваня может быть квалифицирована как «ситуация, угрожающая существованию» Японии. Такой статус юридически позволит Токио реализовать право на коллективную самооборону и применить военную силу.

Заявления Такаити поддержало значительное большинство японских граждан. Они осознают, что Япония вряд ли сможет остаться в стороне от подобного конфликта: Йонагуни, самый западный остров страны, находится всего примерно в 70 милях от Тайваня.

Эта угроза приобрела вполне конкретные очертания после того, как китайские ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии во время кампании давления, развернутой Пекином после визита Пелоси на Тайвань в 2022 году.

В подтверждение своей позиции Япония модернизировала военную инфраструктуру на островах Рюкю — ближайшей к Тайваню части японской территории.

В 2024 году японские военно-морские силы впервые прошли через Тайваньский пролив, а Токио закупил у США 400 крылатых ракет Tomahawk.

В 2025 году Япония создала постоянное Объединенное оперативное командование, призванное объединить сухопутные, морские, воздушные и кибернетические силы под руководством единого оперативного командующего и обеспечить прямую координацию с американскими вооруженными силами в режиме реального времени.

Наращивая собственную военную мощь и дополняя американские возможности, Япония стремится сохранить присутствие и влияние США в регионе, одновременно усиливая сдерживание Китая.

Однако Соединенные Штаты практически не предприняли публичных шагов, которые свидетельствовали бы о поддержке изменения японской политики. Вашингтон также не сделал достаточно для того, чтобы успокоить обеспокоенные государства региона.

Помимо задержки поставок ракет Токио и переброски авианосца из региона, США сократили или отменили ряд совместных военных учений с Южной Кореей.

Вашингтон также приостановил крупную продажу вооружений Тайваню, а война с Ираном, вероятно, еще больше задержит поставки уже приобретенного Тайбэем американского оружия.

На форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре в мае министр обороны Пит Хегсет вообще не упомянул Тайвань в своем выступлении — впервые за десятилетие эта тема отсутствовала в подобной речи. Это породило дополнительные сомнения относительно прочности американских обязательств перед Тайбэем.

Некоторые представители администрации утверждают, что Вашингтон всего лишь пытается не провоцировать Пекин без необходимости. Однако риторика имеет значение, особенно учитывая стремление Китая использовать любые признаки предполагаемого американского упадка, чтобы представить собственное превращение в доминирующую региональную державу как неизбежный процесс.

Япония по-прежнему привержена союзу с Соединенными Штатами и продолжает стремиться к его укреплению. Однако это не должно становиться поводом для самоуспокоенности в Вашингтоне.

Без последовательной поддержки со стороны США американо-японские отношения будут слабеть, лишая Вашингтон его важнейшего партнера в наиболее стратегически значимом регионе мира.

Если президент Дональд Трамп пойдет на серьезные уступки Пекину по вопросу статуса Тайваня, выведет войска из Южной Кореи или откажется защищать Филиппины в случае столкновения в Южно-Китайском море, Японии придется рассмотреть возможность переориентации своей внешней политики в сторону от Соединенных Штатов.

В условиях неопределенности Токио пришлось бы пересмотреть многие из своих внешнеполитических связей и, возможно, искать более тесные отношения с противниками США, в том числе способами, противоречащими интересам Вашингтона.

Чтобы снизить давление на северном направлении и получить доступ к необходимым энергоресурсам, Япония, вероятно, попыталась бы наладить отношения с Россией, сократив поддержку Украины.

Токио также мог бы попытаться улучшить отношения с военной хунтой в Мьянме ради доступа к критически важным минералам и даже рассмотреть возможность закупки иранской нефти со скидкой.

Наиболее серьезным последствием отсутствия американского лидерства могло бы стать сокращение поддержки Тайваня со стороны Японии, что сделало бы остров более уязвимым перед китайским давлением.

Если Япония придет к выводу, что больше не может полагаться на расширенное ядерное сдерживание США, она, вероятно, задумается о создании собственного ядерного оружия.

В конце концов, Китай, Северная Корея и Россия располагают крупными ядерными арсеналами. Япония может почувствовать необходимость защитить себя от ядерного принуждения.

Если Токио решит создать ядерное оружие — а технически страна способна сделать это относительно быстро, — Южная Корея, вероятно, вскоре последует ее примеру, что резко повысит ядерные риски в регионе.

Япония почти наверняка также приступила бы к масштабному наращиванию обычных вооруженных сил.

Китай, придя к выводу, что без американской защиты Япония стала более уязвимой, но одновременно понимая, что окно возможностей может закрыться по мере роста японского военного потенциала, вероятно, активизировал бы свои территориальные притязания в Восточно-Китайском море. Это значительно повысило бы риск конфликта.

Без США в роли посредника сотрудничество Японии с Южной Кореей также могло бы ослабнуть, а отношения Токио и Сеула — вновь приобрести более традиционно конфликтный характер.

Если Япония одновременно решит сократить присутствие американских сил на своей территории, Вашингтон лишится своего важнейшего военного плацдарма в регионе. Это ограничит возможности США проецировать силу в Индо-Тихоокеанском регионе и обеспечивать открытость жизненно важных рынков.

Соединенные Штаты могли бы разместить больше сил на Гуаме или расширить доступ к объектам в Австралии, однако они находятся значительно дальше от потенциальных очагов конфликта — прежде всего Тайваня и Южно-Китайского моря. Это существенно ограничило бы варианты реагирования Вашингтона.

Соединенным Штатам следует поддержать приверженность Японии альянсу, а не воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся.

Вашингтон может предпринять шаги, которые помогут Токио продолжить движение в стратегическом направлении, отвечающем американским интересам, укрепят сдерживание на фоне растущих сомнений в надежности обязательств США и направят Пекину четкий сигнал о том, что давление на Японию не принесет желаемых результатов. Это, в свою очередь, может удержать Китай от попыток аналогичного давления на других американских союзников и партнеров.

Прочный американо-японский альянс будет иметь ключевое значение для долгосрочной конкуренции с Китаем и защиты интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе. Действия самой Японии уже значительно облегчили Вашингтону возможность извлекать выгоду из этого партнерства.

Для начала США и Япония могут совместно производить более широкий спектр передовых вооружений, включая высокоточные ракеты.

Это одновременно поможет Вашингтону решить проблему серьезного дефицита критически важных боеприпасов и поддержит перспективную оборонно-промышленную базу Японии.

Американские и японские компании уже совместно разработали и производили противоракету. Две страны также договорились развивать совместное производство перехватчиков американской разработки и современных ракет класса «воздух — воздух» средней дальности. Эти вооружения находятся в дефиците и имеют критическое значение для потенциальной возглавляемой США обороны Тайваня.

В 2025 году Япония экспортировала в США перехватчики, произведенные по лицензионному соглашению. Токио способен выпускать их в больших количествах, однако узкие места в американских цепочках поставок необходимых компонентов замедляют производство.

Правительство США может предоставить японским компаниям лицензии на производство большего количества компонентов внутри страны, а также сертифицировать японских поставщиков.

США и Япония также могут более тесно интегрировать планирование и проведение военных операций — как для укрепления сдерживания, так и для ускорения принятия решений в случае его провала.

Начать можно с более активного использования юго-западных японских островов в качестве оперативной базы.

Американо-японское присутствие на островах Рюкю, расположенных у северо-восточного побережья Тайваня, дополняет американо-филиппинские усилия в проливе Баши к югу от острова. В совокупности это создает возможности для ограничения китайского морского превосходства на обоих флангах Тайваня.

США и Японии следует организовать ротационное присутствие американских войск на острове Исигаки — одном из важнейших форпостов архипелага Рюкю, где Сухопутные силы самообороны Японии уже располагают базой с мобильным подразделением противокорабельных крылатых ракет.

Инвестиции Японии в разведывательную инфраструктуру также открывают возможности для более тесного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Ранее обмен разведданными отставал от других направлений американо-японского взаимодействия, поскольку у Токио отсутствовало централизованное разведывательное ведомство, а система допуска к секретной информации и практики кибербезопасности не соответствовали американским стандартам.

Однако в 2026 году Япония создала Национальный совет по разведке и Национальное разведывательное бюро. Кроме того, совместно с американскими компаниями она создает облачную инфраструктуру для работы с совершенно секретной информацией, что наконец дает обеим сторонам больше уверенности при обмене чувствительными данными.

Теперь США могут сформировать реальный механизм для возможного присоединения Японии к разведывательному партнерству Five Eyes — «Пять глаз». Это позволит Токио получать более чувствительную разведывательную информацию и создаст условия для еще более тесного совместного оперативного планирования.

Экономическое сотрудничество США и Японии также способно помочь обеим странам устранить слабые места в цепочках поставок.

Доминирование Китая в сфере критически важных минералов и редкоземельных элементов представляет серьезную уязвимость как для Вашингтона, так и для Токио.

Институтам финансирования развития двух стран следует создать совместный фонд критически важных минералов для соинвестирования в добычу, переработку и производство магнитов. Это ускорит усилия обеих стран по снижению зависимости от Китая.

Взаимовыгодным может стать и энергетическое сотрудничество. Сегодня США являются крупнейшим в мире экспортером природного газа, а Япония располагает первоклассными терминалами для импорта, хранения и регазификации сжиженного природного газа.

Превращение Японии в перевалочный и распределительный центр для поставок американского СПГ в Южную Корею, Тайвань и Юго-Восточную Азию укрепило бы энергетическую безопасность американских союзников и партнеров и одновременно расширило рынок для одного из ключевых экспортных товаров США.

Противоречивые сигналы, которые Вашингтон посылает относительно будущего союза с Японией, вызывают по всей Азии вопросы о перспективах американского влияния в регионе.

Один из способов снизить опасения по поводу возможного отступления США из важнейшего для них региона мира — сформировать амбициозную стратегию развития своего ключевого регионального альянса.

На данный момент Япония связала свое будущее с Соединенными Штатами. Однако продолжение этого курса зависит и от готовности самих США открыто и публично поддерживать Японию.

Перед Вашингтоном открывается редкая возможность вывести критически важный союз на качественно новый уровень. Если же Соединенные Штаты позволят этому альянсу ослабнуть, последствия ощутят и Вашингтон, и Токио, и весь регион.