Лица, совершившие военные преступления против азербайджанцев, получили заслуженные наказания по решениям судов.

Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев на мероприятии, посвященном 108-й годовщине создания прокуратуры Азербайджана и профессиональному празднику работников прокуратуры, сообщает Report.

По его словам, сотрудники прокуратуры как в период войны, так и после нее активно работали над выявлением, расследованием и доведением до общественности информации об ущербе, нанесенном гражданскому населению и инфраструктуре армянскими вооруженными формированиями, а также о других совершенных преступлениях.

«По этим делам обвиняемым при участии прокуратуры судами были назначены заслуженные наказания», — сказал Алиев.

Генеральный прокурор также отметил важную роль сотрудников прокуратуры в достижении успехов во Второй Карабахской войне.

Он сообщил, что в прошедший период прокуратура проводила целенаправленные мероприятия по выполнению задач, определенных президентом Ильхамом Алиевым. В частности, обеспечивалось продвижение по службе профессиональных и достойных кадров, продолжалась работа по улучшению материально-бытовых условий сотрудников, а материально-техническая база органов прокуратуры была существенно обновлена.