Президент Коста-Рики Лаура Фернандес отправила в отставку министра иностранных дел и дел религии Мануэля Товара после того, как он без ее ведома принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщает El Financiero со ссылкой на пресс-релиз администрации президента.

«Товар присутствовал на заседании, не предупредив заранее и не проинформировав о своем участии президента республики», — сказано в сообщении.

Там назвали произошедшее «небрежностью», из-за которой Фернандес не смогла принять участие во встрече, что, по оценке администрации, нанесло «большой ущерб стратегического характера».

Временно возглавит МИД министр внешней торговли Индиана Трехос Гальо. Она приступит к исполнению обязанностей после возвращения с Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).