Армянские военные прошли специализированную подготовку в Индии по эксплуатации индийской системы противовоздушной обороны (ПВО) Akash, cообщает Indian Defence Times.

По данным издания, обучение касалось навыков управления, технического обслуживания и эффективного развертывании этой зенитно-ракетной системы индийского производства.

Ожидается, что специалисты применят полученные знания и опыт во время полевых учений и боевой подготовки в Армении.

Ранее Армения начала закупки в Индии реактивных систем залпового огня Pinaka, гаубиц ATAGS, зенитно-ракетных комплексов Akash, а также радаров Swathi.

В последние годы Армения и Индия существенно нарастили военно-техническое сотрудничество: общая сумма контрактов превышает 1.5 млрд долларов. В конце апреля с визитом в Индии находился глава Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян.