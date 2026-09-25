Заместителю начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Аллахверену Исмаилову присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта.
Cоответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Другим распоряжением глава государства наградил военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.
За отличие при исполнении служебных обязанностей награждены следующие военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики:
медалью «За Родину»
Аббасов Аббас Тофиг оглу — полковник
медалью «За военные заслуги»
Мамедов Анар Алиага оглу — подполковник
Алиев Фариз Атабек оглу — майор
Гусейнов Муса Мирзага оглу — майор
Гулиев Вахид Вагиф оглу — майор
Ширинов Сеймур Кямран оглу — майор.