Заместителю начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Аллахверену Исмаилову присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта.

Cоответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением глава государства наградил военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

За отличие при исполнении служебных обязанностей награждены следующие военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики:

медалью «За Родину»

Аббасов Аббас Тофиг оглу — полковник

медалью «За военные заслуги»

Мамедов Анар Алиага оглу — подполковник

Алиев Фариз Атабек оглу — майор

Гусейнов Муса Мирзага оглу — майор

Гулиев Вахид Вагиф оглу — майор

Ширинов Сеймур Кямран оглу — майор.