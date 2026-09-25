Азербайджан является одним из ключевых инвестиционных и торговых партнеров Грузии, заявил генеральный директор Инвестиционного агентства Грузии Михаил Хидурели, выступая на панельной сессии «Азербайджан в центре стратегического партнерства Южного Кавказа и Центральной Азии: ключевой фактор регионального сотрудничества».

По его словам, объем торговли между Азербайджаном и Грузией в 2025 году составил $1,3 млрд, тогда как совокупный объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Грузию с 1990-х годов достиг $3,2 млрд.

Он отдельно отметил деятельность в Грузии крупнейших азербайджанских компаний, в том числе SOCAR и PASHA Holding. По его словам, в ближайшее время совместно с PASHA Holding будет объявлено о новом гостиничном и многофункциональном коммерческом проекте в центре Тбилиси.

Говоря о наиболее значимом перспективном проекте для регионального сотрудничества, Хидурели выделил прокладку подводного электрического кабеля по дну Черного моря, который должен напрямую соединить Грузию с Европой.

По его словам, капитальные затраты на проект оцениваются примерно в $4,4 млрд. В рамках проекта предполагается взаимодействие Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии.

Хидурели подчеркнул, что речь идет не только о производстве электроэнергии, но и о возможности транспортировать ее излишки через Грузию в Европейский союз.

Он также отметил уже существующие инфраструктурные проекты, включая железную дорогу Баку — Тбилиси — Карс, которые, по его словам, способствуют дальнейшему укреплению связей между странами.

Завершая выступление, глава Инвестиционного агентства Грузии подчеркнул особый характер отношений между двумя государствами.