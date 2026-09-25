Развитие Азербайджана как транзитной страны способно дать экономике лишь ограниченный эффект, тогда как создание перерабатывающей инфраструктуры может обеспечить стране дополнительную добавленную стоимость в размере $10–15 млрд в год, заявил управляющий директор по кредитованию и структурированному финансированию Джонатан Барр.

Как передаёт Minval, об этом Барр заявил в ходе дискуссии о перспективах Среднего коридора и стратегической инфраструктуры. По его словам, Азербайджану следует использовать имеющиеся энергетические ресурсы и географическое положение не только для транзита, но и для переработки сырья, поступающего из стран Центральной Азии.

«Если использовать всю имеющуюся здесь дешёвую энергию и выгодное географическое положение, а также перемещать сюда сырьё из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, осуществлять его переработку и затем направлять продукцию на Запад, Азербайджан сможет получить огромную добавленную стоимость», — отметил Барр.

Он подчеркнул, что речь идёт о создании цепочки, в которой Азербайджан будет не только транзитной территорией, но и площадкой для переработки и производства продукции с более высокой добавленной стоимостью.

По оценке Барра, реализация такого подхода потенциально может увеличить ВВП Азербайджана на $10–15 млрд. Он сравнил возможный экономический эффект с масштабом, сопоставимым с открытием крупного газового месторождения в Каспийском море.

«С точки зрения того, что, по нашему мнению, правительство может и должно делать, необходимо сосредоточиться на переработке», — сказал представитель Apollo Global Management.

Барр также заявил о готовности компании участвовать в финансировании подобных проектов. Apollo располагает различными видами капитала, включая акционерный капитал и страховые активы. Последние, отметил он, позволяют осуществлять долгосрочные инвестиции на 20–30 лет.