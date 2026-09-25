Азербайджан последовательно развивает систему региональных энергетических связей, которая в перспективе должна объединить Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и Европу, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Выступая на панельной сессии второго Азербайджанского международного инвестиционного форума, министр отметил, что в условиях меняющегося геополитического и геоэкономического ландшафта энергетические и транспортные коридоры, волоконно-оптические линии и межсистемные электрические связи приобретают особое стратегическое значение.

По его словам, развитие региональных энергетических связей требует значительных инвестиций и совместного участия правительств, международных финансовых институтов и частного сектора.

Шахбазов подчеркнул, что Азербайджан, расположенный на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга, укрепляет свою роль евразийского узла в сфере энергетики, транспорта, коммуникаций и торговли.

Одним из ключевых направлений он назвал развитие диверсифицированных энергетических коридоров, которые должны соединить потенциал «зелёной» энергетики Азербайджана, включая Нахчыван и Каспийское море, а также Центральной Азии с рынками Южного Кавказа, Турции и Европы.

Каспий — Чёрное море — Европа

По словам министра, ряд проектов в этой сфере уже переходит в практическую фазу. Технико-экономическое обоснование коридора «зелёной» энергетики «Каспий — Чёрное море — Европа» с общей пропускной способностью почти 4 ГВт подтвердило его техническую и экономическую целесообразность.

Шахбазов сообщил, что окончательное инвестиционное решение по проекту планируется принять в 2026 году, а ввод коридора в эксплуатацию предполагается осуществлять поэтапно в период с 2032 по 2040 год.

Коридор, который должен соединить Азербайджан с Венгрией, включён в проект Десятилетнего плана развития сетей (TYNDP) Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E). По словам министра, в ближайшие дни планируется подать заявку на предоставление проекту статуса Проекта взаимного интереса (PMI) Европейского союза. После полного ввода в эксплуатацию коридор, как ожидается, позволит экспортировать более 20 ТВт·ч электроэнергии в год.

Связь с Центральной Азией

Параллельно продолжается работа над коридором «зелёной» энергетики «Центральная Азия — Азербайджан». Завершение технико-экономического обоснования проекта ожидается в мае 2027 года, а его ввод в эксплуатацию запланирован на 2032 год.

Ещё одним крупным проектом Шахбазов назвал коридор «зелёной» энергетики «Азербайджан — Грузия — Турция — Болгария». По его словам, межправительственное соглашение по этому проекту планируется подписать в рамках COP31 в ноябре 2026 года.

Электроэнергетическая связь через Нахчыван

Особое стратегическое значение, по словам министра, имеет развитие межсистемного электроэнергетического соединения Азербайджан — Турция через Нахчыван.

Первоначальная пропускная способность проекта составит 1 ГВт. Он создаст новое соединение между энергосистемами Азербайджана и Турции.

В перспективе эта инфраструктура также может открыть дополнительные возможности для поставок «зелёной» электроэнергии, производимой в других регионах Азербайджана и в Центральной Азии, на рынки Турции и Европы через Зангезурский коридор.

Шахбазов отметил, что совокупное значение реализуемых проектов значительно шире возможностей каждого из них в отдельности.

«Наша главная цель — объединить эти энергетические коридоры, создав интегрированную и диверсифицированную сеть электроэнергетических связей, протянувшуюся от Центральной Азии до Европы», — заявил министр.

По его словам, создание такой сети позволит Азербайджану выступать не только производителем и экспортёром «зелёной» энергии, но и региональным энергетическим хабом, связывающим энергетические потоки различных регионов.

Министр также подчеркнул инвестиционный потенциал этих проектов и призвал международные финансовые институты, энергетические компании и частный сектор участвовать в развитии региональных энергетических связей.