По итогам встречи президентов США и Украины в Нью-Йорке на этой неделе Дональд Трамп подтвердил, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам в пятницу.

«Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что «да, я принял окончательное решение — лицензии на производство ракет Patriot Украина получит», — сказал Зеленский.

Трамп объявил о предоставлении Киеву лицензии на производство этих ракет в июле 2026 года, однако затем, после встречи с Зеленским в Белом доме, сообщил, что «не уверен», что это произойдет.

Перехватчики для Patriot необходимы Киеву для защиты украинских городов и предприятий от российских баллистических ракет. Их поставки Киеву сократились в том числе потому, что США израсходовали значительную часть собственного арсенала в войне с Ираном.