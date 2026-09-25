Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён резко раскритиковал Владимира Зеленского за публичное заявление о передаче Сеулу двух северокорейских пленных.
По его словам, между Сеулом и Киевом была договоренность не разглашать эту информацию, поскольку вопрос «оказывает огромное влияние на обстановку на Корейском полуострове».
«Человека, который ради собственной мелкой выгоды вредит чьей-то жизни, национальным интересам и безопасности, называют убийцей или предателем. Не знаю, какие обстоятельства были у украинской стороны, которая нарушила соглашение о неразглашении и обнародовала данные, но это вызывает большое сожаление», — написал Ли Чжэ Мён в X.