22 сентября по инициативе Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) в Баку состоялся IV Бакинский форум безопасности. В мероприятии приняли участие руководители и высокопоставленные представители международных организаций и специальных служб более чем 100 стран.

Форум был посвящен теме «Новые вызовы в архитектуре глобальной безопасности и формирование эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом».

После открытия мероприятия было зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам и продемонстрирован видеоматериал по теме форума.

Глава СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил, что форум, инициированный президентом Азербайджана, с каждым годом расширяет круг участников и становится важной площадкой для профессионального диалога между специальными службами и органами безопасности.

По его словам, международная система безопасности переживает глубокий переходный период, а традиционные механизмы не всегда способны оперативно реагировать на новые угрозы. В этих условиях, подчеркнул Нагиев, возрастает значение надежного международного партнерства.

Глава СГБ также отметил, что современные вызовы безопасности уже не ограничиваются защитой государственных границ. Продолжающиеся конфликты оказывают влияние на региональную стабильность, энергетические рынки и продовольственную безопасность.

В рамках форума СГБ совместно с Управлением ООН по борьбе с терроризмом провела отдельное мероприятие, посвященное укреплению национальных возможностей через оперативное партнерство.

Участники обсудили создание эффективных национальных и международных механизмов координации для противодействия террористическим угрозам, связанным с современными технологиями, а также развитие Системы обмена информацией по борьбе с терроризмом (CTIES), являющейся одной из платформ Бакинского форума безопасности.