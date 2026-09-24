Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора китайских компаний 01.AI и Sinovation Ventures Кай-Фу Ли, а также координатора международных саммитов и руководителя по развитию в Саудовской Аравии итальянской компании TEHA Group Филиппо Малинверно.

Гости поблагодарили главу государства за прием.

Они сообщили, что примут участие во Втором Азербайджанском международном инвестиционном форуме, который пройдет в Баку под патронажем президента Ильхама Алиева, и отметили важность этого мероприятия.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает тесные отношения как с Китаем, так и с Италией, отметив, что предприниматели из обеих стран инвестируют в экономику Азербайджана.

В ходе встречи также было отмечено утверждение «Стратегии Азербайджанской Республики по искусственному интеллекту на 2025–2028 годы». Стороны обсудили благоприятный бизнес-климат в стране и условия, созданные для местных предпринимателей и иностранных инвесторов.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о практическом применении искусственного интеллекта в сфере зеленой энергетики, кибербезопасности, образования и других областях, а также были рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и представленными компаниями.