Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью «Известиям» о предстоящей трансформации отношений между Ереваном и Москвой.

Политик уточнил, что до установления мира между Арменией и Азербайджаном двусторонние отношения с Россией примерно на 90% были сосредоточены на вопросах безопасности.

«Сейчас, в обстановке мира, будет происходить трансформация отношений с Россией», — сказал премьер Армении.

Пашинян подчеркнул, что Ереван намерен продолжать развивать и углублять взаимодействие с Москвой. Он напомнил, что Армения придерживается политики балансирования.