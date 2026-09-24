Президент США Дональд Трамп встретил у трапа самолета председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего 23 сентября с визитом в США.

Как сообщил пресс-пул Белого дома в соцсети Х, самолет Си Цзиньпина приземлился в 17:39 по местному времени на объединенной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона. Перед трапом расстелили красную ковровую дорожку, вдоль которой выстроились американские военнослужащие в парадной форме.

На летном поле также разместили шесть истребителей F-16 и шесть F-22. После выхода из самолета Си Цзиньпин вместе с Трампом прошел по красной дорожке. Лидеры остановились в окружении американских и китайских флагов, после чего оркестр ВВС США исполнил государственный гимн под артиллерийский салют.

Над ними пролетели два бомбардировщика B-1. После церемонии Трамп дождался, пока Си Цзиньпин сядет в автомобиль, а затем сам занял место в президентском лимузине «Зверь». Вместе они направились к вертолету Marine One.

Решение Трампа лично встретить Си Цзиньпина после его прилета стало отступлением от дипломатического протокола, соблюдавшегося более 60 лет. Речь идет о сложившейся практике приема иностранных лидеров: американский президент, как правило, не встречает их непосредственно после прилета на военной базе. Последний подобный случай произошел в 1962 году, когда Джон Кеннеди встретил на взлетной полосе базы премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана.

Как отмечала Financial Times, такой прием должен был продемонстрировать особое уважение Трампа к китайскому лидеру. При этом Си не встречал Трампа в аэропорту во время визита американского президента в Китай в мае.

Си Цзиньпин будет находиться в США с 23 по 25 сентября. Это первый государственный визит китайского лидера в страну более чем за десять лет.