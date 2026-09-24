На протяжении многих лет Си Цзиньпин последовательно продвигает развитие дружбы между народами Китая и США, стремясь еще сильнее сблизить два народа и обеспечить еще более мощную общественную поддержку успешного сосуществования КНР и США. Minval Politika публикует без изменений статью китайского информационного агентства «Синьхуа», посвященную визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США.

«Основа китайско-американских отношений лежит в людях, их надежда — в народе, их будущее — в молодежи, а их жизненная сила — в регионах», — заявил однажды председатель КНР Си Цзиньпин.

Сближение сердец

Китайско-американские отношения по праву считаются наиболее важными двусторонними связями в мире. Говоря о том, как две державы могут углубить сотрудничество и преодолеть разногласия и вызовы, Си Цзиньпин подчеркнул жизненно важную роль дружбы между людьми и культурных обменов.

Выступая перед американской общественностью, он часто заявлял, что «межгосударственные отношения в конечном итоге опираются на поддержку народа и служат народу».

В Сиэтле в ходе государственного визита в США в 2015 году Си Цзиньпин показал пальцами китайский иероглиф «жэнь», означающий «человек», чтобы проиллюстрировать, как китайский и американский народы должны поддерживать друг друга.

На протяжении многих лет Си Цзиньпин лично поддерживал тесные контакты с американцами из всех кругов общества посредством встреч, визитов, переписки и выступлений.

Во время визита в Сан-Франциско в 2023 году Си Цзиньпин выделил время для встречи с представителями американского народа, которые давно поддерживают дружбу с китайской стороной. Улыбаясь, он тепло пожимал руки и приветствовал каждого из них.

В понедельник, всего за два дня до государственного визита в США, Си Цзиньпин направил ответное письмо студентам 10 американских университетов, которые писали ему после участия в молодежных обменах между Китаем и Соединенными Штатами.

Он призвал студентов присоединиться к огромному числу молодых людей из обеих стран в стремлении передавать из поколения в поколение, отстаивать и развивать китайско-американское дружественное сотрудничество, совместными усилиями содействовать взаимопониманию и сближению двух народов.

«Народы Китая и Соединенных Штатов — великие народы. Осуществление великого возрождения китайской нации и возвращение Америке ее былого величия могут идти параллельно. Мы можем помочь друг другу добиться успеха и повысить благосостояние всего мира», — сказал однажды Си Цзиньпин.

Дружба на протяжении десятилетий

На протяжении нескольких десятков лет встречи Си Цзиньпина с представителями различных слоев общества США становились памятными страницами в истории дружбы между народами Китая и США.

Рассказывая о своем визите в Айову, состоявшемся 41 год назад, Си Цзиньпин отметил, что его тепло приняли и приятные воспоминания свежи в его памяти по сей день.

Весной 1985 года Си Цзиньпин, в то время молодой чиновник, возглавил делегацию, посетившую Айову. Во время визита он провел три дня в городе Маскатин на востоке штата, где останавливался у местных жителей. За долгие часы дружеских бесед они по-настоящему поняли людей, живущих по ту сторону Тихого океана.

«Вы были первой группой американцев, с которыми я пообщался», — сказал Си Цзиньпин своим друзьям в Айове в 2012 году, когда в очередной раз посетил штат в качестве заместителя председателя КНР. «Для меня вы — Америка», — добавил он.

Сегодня дом по адресу Бонни-Драйв, 2911, где останавливался Си Цзиньпин, превращен в музей и называется Домом китайско-американской дружбы, а Маскатин стал «городом дружбы».

Для сохранения дружбы важны молодежные обмены и образовательное сотрудничество.

«Молодые люди, полные жизненных сил и мечтающие о будущем, олицетворяют собой будущее и надежду в отношениях между Китаем и США, а также во всем мире», — отметил Си Цзиньпин, назвав образование «мостом, соединяющим народы Китая и США».

В 1993 году Си Цзиньпин, будучи секретарем Комитета КПК города Фучжоу, посетил Среднюю школу имени Линкольна во время поездки в город Такома в штате Вашингтон. Фучжоу и Такома тогда установили побратимские отношения.

22 года спустя, в 2015 году, Си Цзиньпин снова посетил эту школу во время своего государственного визита в США и подарил ученикам книги о Китае и принадлежности для настольного тенниса. Он призвал детей побывать в КНР, чтобы получить «более полное и глубокое представление» о стране.

В 2016 году более 100 учеников и учителей Средней школы имени Линкольна посетили Китай.

В ноябре 2023 года Си Цзиньпин объявил в Сан-Франциско, что 50 тыс. молодых американцев будут приглашены в Китай для участия в программах обменов и обучения в ближайшие пять лет.

Цель была достигнута всего за два с половиной года: молодые американцы путешествовали по Китаю, встречались с китайскими сверстниками и воочию знакомились с историей, культурой и развитием страны.

Строительство мостов

«Мы должны построить больше мостов и проложить больше дорог для взаимодействия между людьми. Нам не следует возводить барьеры и создавать демотивирующий эффект», — сказал однажды Си Цзиньпин.

На протяжении многих лет он работал над расширением каналов связи между двумя странами, в том числе посредством обменов в деловом секторе.

Во время своего визита в США в 2015 году председатель КНР посетил такие компании, как Microsoft и Boeing. Он неоднократно встречался с лидерами американского бизнеса и посещал китайско-американские деловые круглые столы и диалоги.

Совсем недавно, в мае, Си Цзиньпин встретился с американскими предпринимателями, прибывшими в Китай вместе с Дональдом Трампом. Он выразил уверенность, что американские компании получат в Китае еще более широкие перспективы. Двери Китая «будут открываться только шире», добавил он.

Си Цзиньпин также подчеркнул важность обменов между двумя странами на местном уровне. Он участвовал в таких мероприятиях, как форум глав китайских провинций и американских штатов, и неоднократно встречался с американскими губернаторами.

В настоящее время у двух стран есть 50 побратимских пар между провинциями и штатами и 238 пар городов-побратимов. 5 июня несколько сот человек собрались в Сан-Франциско на 8-й Конференции городов-побратимов Китая и США.

Долгая история дружбы является общим наследием двух народов. На различных мероприятиях Си Цзиньпин рассказывал истории об эскадрилье «Летающие тигры», авиатрассе «Верблюжий горб», рейде Дулиттла и пинг-понговой дипломатии.

Он призвал оба народа развивать дружбу, которая «выдержала испытание кровью и огнем», а молодежь — «черпать мудрость и силу из истории».

Отметив, что китайско-американские отношения касаются благосостояния более 1,7 млрд граждан двух государств и затрагивают интересы более 8 млрд жителей земного шара, Си Цзиньпин призвал обе стороны быть достойными такой исторической ответственности.

Точку зрения главы КНР разделяет председатель Американо-китайского фонда авиационного наследия Джеффри Грин. Для США и Китая «сотрудничество — это долг перед человечеством», сказал он.