В школе горной подготовки имени полковника Бесика Кутателадзе в Сачхере военнослужащие Грузии, Турции и Азербайджана проходят летний базовый курс.

Обучение проводится в рамках трехстороннего военного сотрудничества. Практические занятия проходят на учебных участках в Сачхере и Чиатуре, сообщает минобороны Грузии.

Участники курса осваивают и отрабатывают навыки скалолазания, форсирования рек, преодоления полосы препятствий и передвижения в условиях высокогорного рельефа. Также военнослужащие учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, проводить их эвакуацию и совершать ночные марши.

Трехнедельный курс завершится вручением выпускникам сертификатов и нагрудных знаков.

