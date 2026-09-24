25 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно. В основном осадков не ожидается, однако днем в некоторых местах возможен кратковременный небольшой дождь. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит +20–23°, днем — +23–26°.

Относительная влажность ночью будет 70–75%, днем — 60–65%.

В большинстве районов Азербайджана погода преимущественно будет без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидается дождь, местами — кратковременный ливень с грозой. Возможен град. Ночью и утром в горных районах прогнозируется туман. Западный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +18–22°, днем — +29–34°. В горных районах ночью будет +12–17°, днем — +19–24°.