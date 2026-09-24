США и Китай договорились продлить двустороннее торговое перемирие, известное как «Пусанское соглашение» до 10 января 2027 года, Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Сегодня мы договорились о продлении так называемого Пусанского соглашения между двумя странами, срок действия которого должен был истечь 10 ноября, до 10 января, чтобы дать нам больше времени для оценки наших возможностей в экономической сфере», — сказал Бессент.

Пусанское соглашение было заключено президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в октябре 2025 года и представляет собой перемирие в торговой войне, призванное ослабить экономическую напряженность между двумя странами, отмечает Fox News.