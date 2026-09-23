На автодороге Баку — Губа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще двое получили травмы.

Как сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции, авария произошла сегодня около 12:05 на 13,5-м километре трассы Баку — Губа. Грузовой автомобиль Scania с госномером 01-CN-479 после столкновения с разделительным барьером выехал на полосу встречного движения и опрокинулся на легковой автомобиль Ravon с государственным номерным знаком 99-PK-293.

По предварительным данным, один человек, находившийся в легковом автомобиле, погиб на месте, еще один получил различные телесные повреждения.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информация об аварии поступила на горячую линию «112». К месту происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

Спасатели извлекли из легкового автомобиля тело одного человека, зажатого внутри, и передали его соответствующим службам. Всего в результате ДТП пострадали два человека.

Кроме того, спасатели смыли с дороги разлившееся в результате аварии топливо и приняли необходимые меры безопасности.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. По факту ДТП проводится расследование.

