Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о нехватке боеприпасов и вооружений у американской армии.

«Это неправда. У нас больше боеприпасов, чем кому-либо когда-либо было нужно, и мы сейчас производим их в количествах, которых раньше не видели», — написал он в Truth Social.

По его словам, заявления о дефиците вооружений распространяют «трусы и предатели».

Ранее Трамп также раскритиковал публикации СМИ о нехватке вооружений у американской армии и пригрозил авторам таких материалов тюремными сроками. Президент США заявил, что распространение подобных сведений наносит ущерб национальной безопасности.