США ввели санкции против 36 физических и юридических лиц, связанных с авиационным сектором Ирана, обвинив их в содействии перевозкам оружия, персонала и нелегальных грузов. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Ограничения ввело Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в рамках операции Economic Outcast («Экономическая блокада»).

В санкционный список, в частности, включены 27 иранских авиакомпаний, среди которых Iran Air Tour, Iran Aseman Airlines, Kish Airlines, Qeshm Air, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines и Zagros Airlines.

«Сегодня мы выполнили свое обещание, введя санкции против компаний, которые продолжают поддерживать Mahan Air. Пусть это станет предупреждением для всех, кто ведет бизнес с оставшимися иранскими авиакомпаниями – вы рискуете быть отрезанными от мировой финансовой системы», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Под ограничения также попали компании из третьих стран. Американская сторона утверждает, что они содействуют деятельности Mahan Air, связанной с распространением вооружений, операциями, имеющими отношение к террористическим организациям, а также незаконной закупкой самолетов американского производства.

Кроме того, США приостановили действие трех разрешений, связанных с авиационной деятельностью Ирана. Они касались, в частности, права на пролет над территорией страны, а также возможности иностранных авиакомпаний выполнять коммерческие рейсы в Иран на самолетах американского производства или воздушных судах, находящихся под контролем США.