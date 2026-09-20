Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Тино Хрупалла раскритиковал военную поддержку Украины со стороны Берлина.

«Это невообразимые суммы, чтобы Зеленский мог сесть на следующий золотой туалет», – заявил Хрупалла, выступая на предвыборном мероприятии AfD в Нойбранденбург.

Так он прокомментировал решение Германии предоставить Украине дополнительные средства на ракеты и беспилотники.

В ходе выступления глава AfD также заявил, что Германия не находится в состоянии войны с Россией и не должна позволять убедить себя в обратном. Кроме того, он обыграл название партии ХДС (CDU), заявив, что аббревиатура якобы означает «Club der Ukraine» – «Клуб Украины».

Хрупалла призвал прекратить дальнейшую военную поддержку Киева.

Примечательно, что похожую формулировку о «золотых унитазах» в тот же день использовал депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Фабио Де Мази. В своем сообщении он написал, что в Киеве якобы снова заказывают золотые унитазы.