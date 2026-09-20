Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров, среди которых прекращение военных действий, снятие санкций и вывод американских сил из региона, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

«Послание Тегерана ясно и однозначно: если Вашингтон хочет выйти из созданного им тупика, у него нет другого пути, кроме как принять права и условия Ирана», — написал Резаи на своей странице в соцсети X.

Среди условий, которые Тегеран связывает с открытием Ормузского пролива и нормализацией отношений с США, – прекращение военных действий, разблокирование замороженных активов и отмена морской блокады. Также речь идет об отмене экономических и политических санкций, выводе военно-морских и военно-воздушных сил США из региона, выплате военных репараций и прекращении угроз и оскорблений в адрес Ирана.