Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара работает над снятием санкций США, введённых в рамках закона CAATSA, и поиском решения вопроса с российскими зенитными ракетными системами С-400.

«Сейчас санкции CAATSA являются для нас, и особенно для нашего Управления оборонной промышленности, обузой. То есть, мы стараемся их снять», — сказал Фидан.

По его словам, Турция также рассматривает «креативные идеи» для решения вопроса с С-400, который стал причиной введения санкций.