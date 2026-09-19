Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в последние месяцы в переговорном процессе между США и Ираном наблюдается тупик, и эта ситуация усугубляется кризисом вокруг хуситов.

«В переговорах между США и Ираном последние несколько месяцев наблюдается тупик. И как следствие этой ситуации мы видим не только их нападения друг на друга, но и проблему Баб-эль-Мандебского пролива с йеменской стороны. Мы видим, что стороны участвуют в операции по расширению кризиса в сторону Саудовской Аравии. Сейчас ситуация становится все более сложной», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Фидан отметил, что Турция и другие страны выступают с инициативами и «делают все возможное, чтобы переговоры между США и Ираном завершились».

«Но между сторонами существует большое недоверие. Они ранее достигли взаимопонимания в Пакистане. Но затем возникли проблемы с реализацией этих договоренностей. И теперь обе стороны откровенно начали вести этот процесс таким образом, чтобы это было выгодно им», — отметил Фидан.

Он также подчеркнул, что «сторонам конфликта предлагаются новые условия» для компромисса.