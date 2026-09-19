Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отреагировал на заявление своего французского коллеги Жан-Ноэля Барро, выразившего обеспокоенность ситуацией с правами человека в Исламской Республике.

Соответствующее заявление Арагчи опубликовал в соцсети X.

«1,5 млн алжирцев были убиты Францией во время войны за независимость. Менее одной десятой из них официально признаны Парижем, и Франция до сих пор отказывается приносить извинения за свои колониальные преступления», — написал глава иранского МИД.

Арагчи также обвинил Барро в безразличии к нападению на школу в Минабе и призвал Париж не проливать «крокодиловы слезы» по поводу ситуации с правами человека в Иране.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро напомнил о событиях, последовавших за смертью Махсы Амини в 2022 году, и обвинил Тегеран в нарушении прав человека.