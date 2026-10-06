Провокационный материал общественного телевидения Польши TVP World от 26 августа стал причиной вызова посла этой страны в МИД Азербайджана и жесткой ноты азербайджанской стороны. Это был уже третий за 8 месяцев 2026 года вызов руководителя дипломатической миссии Польши в Баку в МИД страны — невиданный по масштабам дипломатический демарш, связанный с регулярными оскорбительными выпадами финансируемых государством польских медиа против Азербайджана, его государственности и руководства. Такой уровень кризиса наблюдался лишь в отношениях с Францией.

Но, в отличие от французов, поляки достаточно быстро смекнули, что за дипломатическими демаршами Азербайджана могут последовать более решительные действия Баку. В нынешних реалиях Азербайджан как предсказуемый сосед в области региональной безопасности и надежный партнер в бизнесе выглядит не менее предпочтительным соратником для Варшавы, чем стыдливо скрывающиеся за его спиной Париж или Брюссель.

Этим, наверное, объясняется тот факт, что уже 3 октября этого года информационный портал все того же TVP World опубликовал дружественную статью о Баку «Польские архитекторы, стоящие за „Парижем Кавказа“». Статья рассматривает творчество польских архитекторов в Баку через призму исторически дружественных связей между Азербайджаном и Польшей.

Все то же общественное телевидение Польши TVP совместно с Бакинским медиацентром и киностудией Drygas Film Production стало соавтором фильма «Шаги в тишине», созданного при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Киноагентства и Польского киноинститута. Фильм, повествующий о тяжелой работе азербайджанских женщин-миноискателей на освобожденных территориях, получил специальный приз жюри недавно проходившего в польской Гдыне 18-го Международного кинофестиваля «NNW» — одной из престижных документальных киноплощадок Европы.

Более того, TVP World приняло решение об исключении вещания на азербайджанском языке из программ для стран Южного Кавказа, оставив это удовольствие только для армянской и грузинской аудитории.

Умелая работа над ошибками (как своими, так и чужими) всегда была отличительной чертой поляков. Они были первыми, кто стал разгребать мусор социализма в Восточной Европе и дал тем самым импульс для развала коммунистических режимов и Советской империи. Сегодня для динамично развивающейся Польши не стоит больших трудов очистить свои отношения с Баку от наносной плесени псевдолиберальной бюрократии Брюсселя. Это однозначно даст импульс новой стратегии партнерства между Баку и Варшавой.