Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время ожидает открытия армяно-турецкой границы, а также железнодорожного сообщения Армении с Азербайджаном и Турцией.

«В ближайшее время, параллельно с развитием проекта TRIPP, мы ожидаем открытия армяно-турецкой границы, а также, соответственно, открытия железнодорожного сообщения Армения – Азербайджан и Армения – Турция», — сказал Пашинян на Армяно-британском бизнес-форуме в Ереване.

По его словам, реализация TRIPP также должна способствовать созданию железнодорожного сообщения между Персидским заливом и Чёрным морем.

Пашинян отметил, что проект автотрассы Север – Запад реализуется полным ходом. Параллельно с железнодорожным сообщением планируется открытие автомобильных дорог по направлению Восток – Запад.

Кроме того, по словам премьера, обсуждается строительство нефтепровода и газопровода, линий электропередачи и коммуникационных кабелей.