Возможное размещение американской военной базы и ядерного оружия в Литве является очередным витком «нагнетания напряженности». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сегодня, 6 октября, сейм Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая отменяет запрет на размещение в стране оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств. За инициативу проголосовали 106 депутатов, против — 18, еще шестеро воздержались.
По словам Пескова, приближение военной инфраструктуры к российским границам Москва рассматривает как эскалацию. Он добавил, что в ответ Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.
«И то, и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот, будет еще одним существенным витком в нагнетание напряженности. Что касается России, конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственного запаса», — сказал пресс-секретарь российского президента.