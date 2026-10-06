Возможное размещение американской военной базы и ядерного оружия в Литве является очередным витком «нагнетания напряженности». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сегодня, 6 октября, сейм Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая отменяет запрет на размещение в стране оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств. За инициативу проголосовали 106 депутатов, против — 18, еще шестеро воздержались.

По словам Пескова, приближение военной инфраструктуры к российским границам Москва рассматривает как эскалацию. Он добавил, что в ответ Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.