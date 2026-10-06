Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Гюдрат Гасангулиев выступил с предложением значительно увеличить размер компенсации семье лица, сообщившего о коррупционном преступлении, если это лицо будет убито.

Выступая на заседании Комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции, депутат отметил, что в представленном законопроекте «О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией» предусмотрена выплата в размере 20 тысяч манатов в случае гибели лица, сообщившего о коррупции.

«Если лицо, предоставившее эту информацию, будет убито, у нас предусмотрена выплата компенсации всего в 20 тысяч манатов. Это крайне малая цифра. Я считаю, что в нынешних условиях необходимо предусмотреть компенсацию минимум в размере 150 тысяч манатов», — заявил Гасангулиев.

Депутат также предложил пересмотреть размер вознаграждения за информацию о крупных коррупционных преступлениях.

По его словам, в США в отдельных случаях информатору может выплачиваться от 10% до 30% возвращённых государству средств, тогда как в законопроекте Азербайджана предусмотрена выплата в размере 5%.

Гасангулиев подчеркнул, что при определении вознаграждения необходимо учитывать и роль самого информатора, если он ранее являлся участником преступления — был организатором, подстрекателем или исполнителем.

По мнению депутата, эти вопросы следует дополнительно урегулировать в законодательстве с учётом международной практики.