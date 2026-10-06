Представителя ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тобиаса Рауша избрали председателем ландтага Саксонии-Анхальт. Об этом сообщает ntv.

Рауш получил 48 голосов при 44 мандатах, которые совместно имеют АдГ и BSW, поддержавший его кандидатуру. Таким образом, еще четыре голоса он получил от представителей других партий.

Голосование проходило тайно, поэтому установить, кто именно поддержал кандидата от АдГ, невозможно.

Перед голосованием Рауш заявил, что в случае провала его избрания готов инициировать роспуск ландтага и добиваться проведения досрочных выборов.

Это первый случай, когда член АдГ возглавил земельный парламент Германии. Ранее Рауш был генеральным секретарем земельного отделения партии и намерен сохранить этот пост.