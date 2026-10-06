Лица, сообщающие о правонарушениях, связанных с коррупцией, смогут получать юридическую помощь за счет государства. Об этом заявил депутат Али Гусейнли на заседании комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Милли Меджлиса Азербайджана.

По его словам, принятие законопроекта «О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией» потребует внесения ряда изменений и дополнений в законодательство.

«В законопроекте особо отмечается, что в числе лиц, участвующих в уголовном процессе и находящихся под государственной защитой, отныне должны быть и лица, предоставляющие информацию», — отметил депутат.

Гусейнли сообщил, что в связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. При этом лица, сообщившие о коррупции, смогут с их согласия привлекаться к уголовному процессу в качестве свидетелей.

Еще одним новшеством станет предоставление таким лицам юридической помощи за счет государства.

«В законе «Об адвокатах и адвокатской деятельности» будет такое новшество, что такие лица, то есть лица, предоставляющие информацию, также будут получать юридическую помощь за счет государства», — заявил депутат.

По его словам, предлагаемые изменения в законодательство непосредственно связаны с законопроектом о поощрении и защите информаторов о коррупции.

Депутат отметил, что комитет считает законопроект важным, и выразил уверенность, что он будет поддержан в парламенте.

Напомним, согласно представленному законопроекту, лица, сообщающие о коррупционных правонарушениях, также получают право требовать сохранения конфиденциальности своих данных, защиты от незаконного воздействия и несправедливого обращения, а также компенсации материального и морального вреда в предусмотренных законодательством случаях.