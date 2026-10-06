Вооружённые силы Франции 6 октября провели испытательный запуск стратегической баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки Le Vigilant. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец и Министерство вооружённых сил Франции.

За испытаниями наблюдал президент Эммануэль Макрон с борта фрегата ВМС Франции. Запуск проводился без ядерного боезаряда.

После старта ракета упала в северной части Атлантического океана, в нескольких сотнях километров от французского побережья.

M51.3 является третьей модификацией французской баллистической ракеты подводного базирования M51. На вооружение она поступила в октябре 2025 года. Ракету производит компания ArianeGroup. Её длина составляет около 12 метров, масса — порядка 50 тонн.