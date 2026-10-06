Запрос на импичмент министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи зарегистрирован в парламентской системе страны, однако пока не передан президиуму Меджлиса. Об этом сообщил член президиума парламента Мохаммад Рашиди агентству Tasnim.

По его словам, документ, вероятно, был зарегистрирован одним из депутатов, но 6 октября в президиум его не передавали.

Инициатором процедуры выступил депутат от Тегерана Амир Хосейн Сабети. Среди претензий к главе МИД он назвал недавние контакты Арагчи с представителями США в Нью-Йорке, которые, по утверждению парламентария, состоялись без разрешения верховного лидера Ирана.