Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Гудрат Гасангулиев заявил о необходимости изменить сложившиеся в обществе стереотипы в отношении людей, сообщающих о коррупционных преступлениях.

Выступая на заседании Комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции, депутат напомнил, что в советский период сообщавших о хищении государственного имущества нередко называли «стукачами».

«Поэтому многие такие люди предпочитали писать анонимные письма и избегали сообщать о нарушениях под своими именами», — сказал Гасангулиев.

По его словам, сегодня необходимо сформировать другое общественное отношение к таким гражданам.