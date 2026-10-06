В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционной «Сильной Армении».

По данным армянских СМИ, конфликт начался после того, как спикер парламента Рубен Рубинян прервал выступление депутата «Сильной Армении» Эдгара Казаряна. Оппозиционер обвинял главу парламента в растрате государственных средств, однако Рубинян заявил, что выступление выходит за рамки повестки, и не позволил ему продолжить.

После этого депутат «Гражданского договора» Ваге Галумян подошел к оппозиционеру Вагинаку Вартанову и несколько раз толкнул его. Между депутатами завязалась драка.

Рубинян объявил перерыв, а в ситуацию вмешались сотрудники парламентской службы безопасности. Позже конфликт продолжился уже в словесной форме в коридоре парламента.