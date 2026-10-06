В Казахстане задержали и арестовали бывшего главнокомандующего Военно-морскими силами Вооружённых сил страны, капитана 1-го ранга Каната Ниязбекова. Об этом 6 октября сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана в ответ на запрос Zakon.kz.

По данным МВД, Ниязбеков был задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море. Ему вменяется халатное отношение к службе.

После задержания бывшего главнокомандующего поместили в изолятор временного содержания. С санкции суда он был арестован.

Досудебное расследование продолжается.