Южная Корея в июле и августе поставила в Россию более 176 тыс. тонн нефтепродуктов, преимущественно дизельного топлива, сообщает The Guardian со ссылкой на портовые записи и данные отслеживания судов.

Поставки осуществлялись семью танкерами в рамках 14 рейсов. Три судна находятся под санкциями Великобритании и ЕС. Некоторые танкеры указывали ложные пункты назначения. Так, судно Layla доставило 57 тыс. тонн дизеля из Ульсана во Владивосток, заявив Японию как пункт назначения, отмечает издание.

Рост поставок пришёлся на период топливного кризиса в России, вызванного, в частности, ударами по нефтеперерабатывающим заводам. По данным Kpler, в августе РФ импортировала морским путём 368 тыс. тонн нефтепродуктов — примерно в семь раз больше, чем в июле. На Южную Корею пришлось около 112 тыс. тонн.

Аналитик CREA Айзек Леви заявил, что поставки топлива российским компаниям и загрузка санкционных танкеров в портах Южной Кореи «подрывают санкционный режим» и поддержку Сеулом Украины.