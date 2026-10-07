Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения и обсудил с ним украинский конфликт.

Как сообщили в канцелярии президента Турции, Эрдоган подчеркнул важность обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

«Турция всегда готова внести свой вклад в усилия по установлению прямых контактов между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Эрдоган также поздравил Путина с успехом партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

Кроме того, президенты обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.